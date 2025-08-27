Proyectan “Copilot” este jueves en el ciclo de cine alemán del Museo MAR

Este jueves 28 a las 18:00, el Museo MAR (López de Gómara y la costa) será escenario de un nuevo encuentro del “Ciclo de Cine Alemán” con la proyección del largometraje “Copilot”, dirigido por Anne Zohra Berrached. Esta actividad es organizada en el marco del programa Kino Federal y auspiciada por el Instituto Goethe.

La película narra una conmovedora historia de amor marcada por los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001. En palabras de la directora Anne Zohra Berrached: “Vivimos en una época en la que cada vez más familias y relaciones están divididas por la ideología… Queríamos llevar a la gran pantalla una historia de amor marcada por la polarización política”.

“Copilot” explora no solo el amor, sino también las diferencias culturales, la fe, la confianza y el engaño. La trama sigue a Asli, una astuta estudiante de ciencias, y a Saeed, un carismático joven, quienes se conocen a mediados de los años 90 y se enamoran a primera vista.

Tras casarse, Asli promete ser fiel a Saeed y guardar sus secretos. Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo, una decisión de Saeed cambiará sus vidas y tendrá un impacto global devastador.

Berrached dirigió anteriormente el cortometraje documental “Saint & Whore”, seleccionado en más de 80 festivales internacionales, y luego realizó su ópera prima en largometraje “Dos madres”, con la que ganó el premio Diálogo en Perspectiva en la Berlinale 2013. Su segundo largometraje, “24 semanas”, recibió el Premio de Plata del Cine Alemán.

Fuente: www.funcinema.com.ar