Proyección de “Tiempo de pagar” en el ciclo +Cine Nacional con entrada gratuita

El ciclo “+Cine Nacional” proyectará la película “Tiempo de pagar”, dirigida por Felipe Wein, este jueves 11 a las 16:00 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280). La propuesta ofrece entrada gratuita a cambio de un alimento no perecedero destinado a instituciones y comedores barriales.

“Tiempo de pagar” narra la historia de Richard, un cambista del microcentro porteño que se ve envuelto en una frenética odisea por las calles de Buenos Aires tras enfrentar diversos problemas.

La película, protagonizada por Juan Nemirovsky, Esteban Menis, Julieta Tramanzoli, Jorge Prado, Fabián Arenillas y Vanesa Maja, retrata un vibrante y caótico paisaje urbano poblado por personajes tan pintorescos como inquietantes.

El film muestra a Richard, un especulador callejero, encantador, mujeriego, pícaro y oportunista, que parece desenvolverse con soltura en el corazón de la ciudad. Sin embargo, su recorrido no lo transforma: “Como en un eterno retorno, vuelve a caer en los mismos mecanismos que lo condenan”, según la sinopsis oficial, reflejando una historia que se repite, como tantas otras en la vida urbana.