Provincia de Buenos Aires: sostenida caída de la cantidad de empleadores y trabajadores registrados

La mayor parte de la contracción se concentró en las actividades productivas y de servicios. La Industria manufacturera encabezó la caída en términos absolutos, con 788 empleadores menos, seguida por la Construcción, el Comercio y los servicios de Transporte y Almacenamiento. En términos relativos, los sectores más afectados fueron los Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, la Construcción y las actividades artísticas y culturales. Solo un puñado de rubros mostró leves aumentos en la cantidad de firmas registradas.