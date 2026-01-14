Provincia avanza con la obra que cambiará la forma de viajar a la costa desde la Ciudad

En verano, la afluencia vehicular es más importante en las rutas del país y los anuncios y avances de obras son relevantes. En tal caso, enfocada en una de las obras viales más significativas para el acceso a la Costa Atlántica, la gestión del gobierno de Axel Kicillof continúa realizando tareas en un corredor estratégico para el turismo y la producción. El proyecto está a cargo de la Dirección de Vialidad provincial y prevé mejorar la circulación y la seguridad vial de millones de bonaerenses y usuarios de todo el país que llegan a la región para disfrutar de las vacaciones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de la transformación en autovía de la ruta provincial 11, una intervención que busca mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y ordenar el tránsito en uno de los caminos más utilizados por quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA hacia los destinos balnearios de la provincia.

Más beneficios de las obras en la ruta provincial 11

Esta mejora no solo ayudará a ordenar el tránsito, sino que permitirá una circulación más fluida y segura para más de 7.000 vehículos que transitan cada día por esta ruta clave hacia la Costa Atlántica bonaerense, especialmente en temporada alta, cuando el volumen de tránsito se incrementa de manera significativa.

Los avances vienen desde 2025, cuando se habilitaron 12 kilómetros, entre el 411 y el 423, dentro del partido de Villa Gesell, lo que representa un avance concreto en la modernización del corredor vial. Estos nuevos tramos ya permiten una circulación más ordenada, con carriles separados que reducen el riesgo de choques frontales y mejoran la experiencia de quienes viajan hacia los destinos turísticos de la región.

Mar de Ajó-Pinamar, próximo tramo a licitarse

En paralelo, avanza la licitación para el tramo que unirá Mar de Ajó con Pinamar, una conexión estratégica para completar la transformación de la Ruta 11 en una autovía moderna. Este sector es uno de los más transitados por turistas y residentes, por lo que su incorporación al plan de obras tendrá un impacto directo en la seguridad vial y en la conectividad de toda la franja costera.

Además, las obras no solo implican una mejora en la infraestructura, sino también un salto de calidad en términos de prevención de siniestros viales, ya que, la separación de calzadas, la señalización renovada y la repavimentación reducen riesgos, mejoran la visibilidad y permiten una circulación más previsible para automovilistas, transportes y servicios de emergencia.__IP__

También, fortalece el desarrollo económico y turístico de los municipios costeros, porque una ruta más segura y ágil incentiva los viajes, facilita el transporte de bienes y mejora la conectividad regional. Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar de Ajó y Pinamar son algunos de los distritos que se verán directamente beneficiados por este corredor modernizado.

Con estos avances, la Provincia consolida una infraestructura clave para el presente y el futuro de la Costa Atlántica. La transformación de la Ruta 11 en autovía se perfila como un cambio estructural en la forma de viajar desde la Ciudad hacia el mar, combinando obras públicas, seguridad vial y desarrollo regional en un mismo proyecto