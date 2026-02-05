Propuesta para eliminar la Cámara de Senadores de la Provincia

De la mando del armador libertario Sebastián Pareja como principal referente en la Provincia, La Libertad Avanza (LLA) empezó a delinear un ambicioso paquete de reformas estructurales que tiene como eje central la eliminación del Senado provincial y una eventual modificación de la Constitución bonaerense. Sin mayoría legislativa y lejos de una implementación inmediata, el espacio libertario apuesta a instalar el debate como columna vertebral de su estrategia política y electoral rumbo a 2027.

La propuesta forma parte de una reforma integral del Estado bonaerense, que incluye la transformación de la Legislatura en un sistema unicameral, límites constitucionales al gasto y al endeudamiento, una reforma electoral, cambios en la estructura administrativa, un rediseño territorial y nuevas definiciones en materia de seguridad y propiedad privada. El objetivo declarado es cuestionar el funcionamiento actual del sistema político provincial y convertir ese diagnóstico en eje de campaña.

“El mandato de La Libertad Avanza es impulsar reformas profundas en cada ámbito que le toque gobernar”, sostuvo Pareja, presidente de LLA bonaerense, al confirmar que el espacio trabaja en una reforma constitucional que contemple la eliminación del Senado, la defensa irrestricta de la propiedad privada y el compromiso con el contribuyente. En el armado libertario remarcan que no se trata de proyectos inminentes, sino de una discusión estratégica de largo plazo.

Pareja volvió a plantear la necesidad de quebrar el andamiaje político vigente para transformarlo desde sus cimientos y señaló que uno de los pilares de ese proceso será avanzar hacia una Legislatura unicameral. En ese sentido, lanzó una definición sin matices al afirmar que con esa reforma “se terminan las dos cámaras que solo sirven para sostener privilegios”. Tiró Pareja en Mar del Plata en ocasión de la Derecha Fest.

Desde ese enfoque, el espacio sostiene que la política bonaerense se apoya en un esquema que “no funciona para la gente” y que se reproduce por conveniencia de quienes gobiernan. La lectura interna es que la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 40% de la población y del producto bruto del país, es el núcleo del poder político argentino, y que reformarla implica alterar reglas de juego históricas.

UN DEBATE CON RESPALDO NACIONAL

Según reconstruyen fuentes de LLA, las conversaciones cuentan con el aval del presidente Javier Milei y de Karina Milei. Ese respaldo es clave para habilitar una discusión de este alcance, especialmente en un territorio que el oficialismo nacional define como “el último bastión del kirchnerismo”.

El endurecimiento del diagnóstico se aceleró tras la aprobación del endeudamiento provincial en diciembre. Para el espacio libertario, aquella votación confirmó que el sistema político bonaerense “se autoprotege” mediante acuerdos transversales y preservación de cajas. Desde entonces, aseguran que no habrá negociación con el peronismo durante los próximos dos años.

En términos legislativos, La Libertad Avanza cuenta hoy con nueve senadores sobre 46 y 21 diputados sobre 92 (sin contar un eventual interbloque con el PRO), números insuficientes para avanzar con una reforma constitucional, que requiere mayorías agravadas. Por eso, la iniciativa se piensa como bandera política y herramienta electoral hacia 2027, más que como un proyecto con viabilidad inmediata.

ELIMINAR EL SENADO Y PASAR A LA UNICAMERALIDAD

Uno de los puntos más disruptivos del plan es la eliminación de la bicameralidad. La provincia de Buenos Aires cuenta con dos cámaras legislativas con estructuras administrativas completas. Para LLA, ese esquema duplica funciones, recursos y circuitos de negociación, encarece el funcionamiento del Estado y favorece bloqueos cruzados.

“En Nación tiene sentido que haya dos cámaras; en Buenos Aires el senador y el diputado hacen lo mismo”, argumentan en el espacio. Hoy, 16 jurisdicciones del país tienen Legislaturas unicamerales, mientras que Buenos Aires mantiene el sistema bicameral junto a otras siete provincias.

La discusión también incluye la representación territorial, la cantidad de legisladores por sección electoral y el peso relativo del conurbano y el interior en la distribución de bancas.

REFORMA ELECTORAL Y ACHICAMIENTO DEL ESTADO

Dentro del paquete institucional aparece con fuerza la Boleta Única de Papel, ya impulsada por el bloque libertario en el Senado bonaerense, junto con la eliminación de las PASO. En paralelo, el espacio propone una reorganización administrativa, con reducción de ministerios, eliminación de organismos superpuestos y una revisión integral del entramado territorial del Estado provincial.

También se plantea un rediseño territorial, que podría incluir la división de municipios superpoblados del conurbano o la unificación de distritos del interior con baja densidad, además de cambios en el esquema de seguridad y una mayor explicitación constitucional del principio de legítima defensa.

La reforma constitucional es presentada por LLA como el eje ordenador de su programa político. “Queremos una Constitución ágil y clara”, repiten en el espacio, conscientes de que sin un respaldo electoral contundente ninguna de estas reformas es viable, pero decididos a convertirlas en el corazón del debate bonaerense rumbo a 2027.