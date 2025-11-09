Proponen incorporar juegos accesibles en más plazas de la ciudad

El concejal de Unión por la Patria Diego García presentó un proyecto para que el Municipio avance en la instalación de juegos inclusivos en más espacios públicos de los barrios de General Pueyrredon, y que se contemple su incorporación en el Presupuesto 2026.

La iniciativa propone que el Municipio incorpore en el Presupuesto 2026 la instalación de juegos accesibles para personas con discapacidad en distintas plazas y parques de la ciudad , y que además se señalicen adecuadamente en las pocas plazas de la ciudad en las que cuentan con estos, para que toda la comunidad pueda identificarlos y se evite el mal uso de los mismos y su posterior rotura. De esta manera, busca garantizar el derecho al juego y la accesibilidad en los espacios públicos del Partido de General Pueyrredon.

“ La accesibilidad debe ser una prioridad en la planificación urbana. No se trata solo de adaptar espacios, sino de construir una ciudad donde todos los niños y niñas puedan disfrutar del juego en igualdad de condiciones ”, sostuvo García.

El proyecto se apoya en los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño , que reconocen la participación plena y el acceso al esparcimiento como derechos fundamentales.

“ Avanzar con la incorporación de juegos accesibles en más plazas significa ampliar derechos y fortalecer una Mar del Plata más inclusiva, que piense en todos y todas. Con la discusión del Presupuesto del año que viene por delante, vamos a pedir que más plazas, sobre todo en los barrios más alejados de la ciudad, tengan estos juegos accesibles para que los chicos y chicas con discapacidad puedan ir a la plaza de su barrio” , agregó el edil.

La propuesta también contempla la señalización de los juegos accesibles ya instalados en Plaza Mitre , a fin de visibilizar las políticas de inclusión existentes y avanzar hacia una red de espacios públicos realmente integradores.