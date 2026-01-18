Proponen garantizar por ordenanza un piso mínimo de inversión para el área de seguridad

Diego García, concejal de Unión por la Patria, presentó este jueves un proyecto de Ordenanza en el Concejo Deliberante que establece un “Piso de Inversión Garantizado” para la Secretaría de Seguridad , fijando que no pueda recibir menos del 13% del presupuesto municipal.

La iniciativa surge a partir del análisis de los presupuestos de los últimos cinco años, donde el porcentaje destinado al área de seguridad mostró fuertes fluctuaciones y nunca superó el 11,5% del total , pese al crecimiento sostenido de los hechos de inseguridad en General Pueyrredon. En ese período, incluso, se registraron años con caídas abruptas en la inversión relativa de este área.

“ El problema de la inseguridad no tiene banderas políticas, así como tampoco es algo sobre lo que haya que intervenir de manera improvisada. Necesitamos una política presupuestaria clara, previsible y sostenida en el tiempo, que no dependa del humor de cada gestión ”, señaló García.

El proyecto establece que en cada Presupuesto de Gastos elevado al Concejo Deliberante , las partidas asignadas la Secretaría de Seguridad no podrán ser inferiores al 13% del total de gastos corrientes y de capital de la Administración Central , y dispone además la intangibilidad de esos fondos , impidiendo que sean reducidos por reestructuraciones discrecionales sin autorización legislativa.

En los fundamentos, se remarca que la seguridad ciudadana se convirtió en una de las principales demandas de los vecinos y vecinas , y que garantizar un piso presupuestraio mínimo permite planificar políticas públicas de largo plazo , fortalecer la prevención del delito, invertir en tecnología, modernizar el Centro de Operaciones y Monitoreo y mejorar los tiempos de respuesta en todo el territorio.

Asimismo, el proyecto pone en valor el esfuerzo cotidiano de la comunidad: los vecinos y vecinas aportan a través de las tasas municipales , así como el sector productivo lo hace mediante la Tasa por Seguridad e Higiene, por lo que resulta indispensable que el presupuesto refleje de manera concreta esa prioridad social.

“ La seguridad no puede ser la variable de ajuste del presupuesto municipal. Más inversión significa más recursos humanos, más equipamiento, más tecnología y mejores políticas de prevención ”, concluyó el edil.

La iniciativa también prevé que, en caso de que al momento de su promulgación el presupuesto asignado sea inferior al porcentaje establecido, el Departamento Ejecutivo deberá incrementar progresivamente las partidas hasta alcanzar el piso mínimo en un plazo no mayor a un ejercicio fiscal .

El proyecto ya ingresó en el Concejo y aguardará su tratamiento en comisiones, en un contexto donde la problemática de la inseguridad golpea fuertemente a toda la comunidad marplatense y batanense.