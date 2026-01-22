Proponen el ecocidio y denuncian subejecución de partidas para evitar incendios forestales

La Unión Cívica Radical, bajo la flamante conducción renovada de Leonel Chiarella, propone que la figura del ecocidio sea incorporada al Código Penal a través de una reforma que incluya los delitos ambientales y que permita aplicar sanciones penales a los responsables de incendios forestales intencionales.

En el marco del desastre ambiental que está dejando los focos de incendios en la zona cordillerana de la provincia de Chubut, el partido centenario impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de esa provincia.

La iniciativa comenzó la semana pasada en redes sociales y ya lleva recaudados más de 7 millones de pesos, informó la UCR en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En este contexto, el radicalismo denunció la subejecución presupuestaria del Plan Nacional de Manejo del Fuego por parte del Poder Ejecutivo.

Según advirtieron, la ejecución de fondos apenas cubrió el 25 % de las partidas presupuestadas: aproximadamente 20.000 millones de pesos dejaron de usarse para fortalecer el sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales.__IP__

La postura

La UCR solicitó al Poder Ejecutivo nacional que informe “de manera precisa y transparente cuáles son los lineamientos y alcances de su política ambiental, y que evalúe con urgencia la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, para garantizar recursos suficientes para la prevención, el combate y la mitigación de los incendios forestales”.

“Finalmente, el radicalismo expresó su solidaridad con el pueblo de la Provincia de Chubut por los impactos de los incendios forestales y su reconocimiento al trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten los fuegos en la Patagonia”, concluyó el radicalismo en el comunicado.