Pro Lijo: No se olviden de Montenegro

El intendente Guillermo Montenegro volvió con una conferencia de prensa en el COM con varios anuncios de relevancia para la ciudad. Tras la audiencia pública en el Senado de la Nación, en la que Ariel Lijo defendió su postulación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el alcalde amarillo habló del juez federal. El ex presidente Mauricio Macri ya había advertido “Menos mal que no tenes un senador” en obvia alusión a cómo direccionaría su voto el intendente marplatense.

Al ser consultado por la candidatura de Lijo por un medio local, Montenegro señaló: “Hoy la Argentina tiene un problema con delitos transnacionales, con terrorismo, narcotráfico. No hay ningún juez de la Corte Suprema que haya sido penalista. Y tampoco hay ningún juez de la Corte que haya venido de la justicia que tenga la experiencia en la resolución de casos conflictivos”.

“Ese es el valor que tiene Ariel Lijo: es una persona que conoce de derecho, fue 20 años juez y tiene 35 años en el sistema judicial”, remarcó el intendente. “Lo planteo en estos términos: ¿Es necesario que haya un penalista en la Corte? Sí”, agregó.

“Si la gran mayoría de los conflictos que atraviesa la Argentina tiene que ver con seguridad, y no solo interna, y una persona que ha trabajado en esos casos tiene un plus importante”, argumentó el exjuez. “Yo estoy convencido de que está capacitado para ocupar el cargo”, subrayó.

El miércoles 21 de agosto, el juez federal Ariel Lijo, en una audiencia pública, defendió su postulación para ocupar la Corte Suprema. El magistrado respondió preguntas por parte de los legisladores que integran la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. La postulación de Lijo genera divisiones en la oposición y en el oficialismo.

