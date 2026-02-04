Privatización del estadio mundialista: Citan a declarar a Martinelli y Sebastián D´Andrea

La investigación judicial por el presunto lavado de activos que se le sigue a la financiera Sur Finanzas tuvo su réplica en Mar del Plata, producto de la privatización del manejo del estadio mundialista José María Minella.

El denominador común es Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield, y Ariel Vallejo, un financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, quienes tuvieron un rol activo en la llegada del Grupo brasileño Revee – bajo la marca Minella Stadium- y fueron nexo con la AFA requerido en el pliego de licitación elaborado por el municipio y refrendado por el HCD de General Pueyrredón

Spinosa fue uno de los que asistió a la apertura de sobres de la licitación del uso y explotación del Estadio José María Minella y estacios deportivos anexos como el Polideportivo y los espacios comunes del Campo de los Deportes, según menciona el sitio local La Capital.

¿Qué funcionarios del PRO deberán prestar su declaración testimonial?

El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora llamó a declaración testimonial a Mauro Martinelli, secretario de Legal, Técnica y Hacienda de Mar del Plata, y a Sebastián D’andrea, el presidente del Emder (Ente Municipal de Deportes y Recreación).

Ambos funcionarios fueron nombrados durante la gestión del intendente Guillermo Montenegro y continúan en funciones en el interinato de Agustín Neme.

Previa a la citación, hubo allanamientos en Mar del Plata y el juez federal Luis Armella reclamó al municipio de General Pueyrredón toda la documentación del proceso licitatorio para dilucidar el entramado comercial ligado al contrato de concesión del estadio por 30 años.