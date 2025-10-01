Prisión preventiva para el hombre que tatuaba y abusaba de mujeres en barrio SOIP

Un hombre que tatuaba y abusaba sexualmente de mujeres fue condenado a prisión preventiva por los hechos cometidos en un departamento del complejo habitacional SOIP.

La decisión se dispuso este martes en la Justicia de Garantías que también rechazó la nulidad del allanamiento, detención y secuestro.

Además, se supo que la resolución de la Jueza Lucrecia Bustos, la defensa del imputado a cargo del abogado penalista Javier De la Tore, manifestó al caso como una “causa gravamente irreparable”.

Por esta razón, se solicitó que se revoque y se decrete la libertad por falta de mérito y de manera subsidiaria que se cambie la calificación y se excarcele.

La prisión preventiva de Uribe se dio por los delitos de explotación de la prostitución agravada por abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas; tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años y privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, desde principios de 2025.

Gracias a varias tareas de investigación realizadas por los fiscales se pudo saber que el personal de la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la provincia verificó que Uribe se movilizaba en una Amarok, en la cual transportaba a las víctimas hacia domicilios particulares u hoteles alojamientos.

Finalmente, las víctimas sufrieron quemaduras en la muñeca y hasta tatuajes con la letra F o FU en la pelvis, cola y oreja. También varias de ellas perdieron piezas dentales.