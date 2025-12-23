Primer nuevo nombre para el Alvarado 2026

Se llama Nahuel Speck. Su nombre completo es Carlos Nahuel , pero eligió que le llamemos Nahuel.

Es extremo por ambas bandas; nació en Termas de Río Hondo el 16 de mayo de 1997.

? El «Rayo» tiene 28 años y su último club fue Sarmiento de La Banda. Tiene 90 partidos en el Federal entre el conjunto santiagueño, Unión de Sunchales, Sportivo Las Parejas, Sarmiento de Resistencia y Crucero del Norte.

? Además, jugó en la Primera Nacional con Güemes de Santiago del Estero y Atlético Rafaela. Acumula 124 partidos en certámenes de ascenso

Esta tarde ( d e18.00 a 20.00) más detalles en el canal de YouTube@golesdemedianoche y por la 90.5 radio Éter FM en Mar del Plata