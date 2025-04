Primer candidato a intendente 2027: Impulsan a Horacio Taccone

Lo importante es competir y precisamente de eso se trata. La ex concejal Claudia Rodríguez afirmó sin dudas que Horacio Taccone sería un gran candidato a intendente de Mar del Plata. Cuando alumbra la pelea por el 2027 no dudó en impulsar al actual concejal que ocupa una banca en la oposición en el HCD. Y no es menor el dato de instalar un nombre y definir un candidato cuando hoy la clase política aparece como en una etapa de desintegración de las tradicionales organizaciones con espacio orgánico en las estructuras del Estado.

“Por suerte tenemos dirigentes como Horacio que en un futuro desafían esa posibilidad. Sería un gran intendente, demostró mucha valentía y decisión a la hora de gestionar. Bajo su conducción fue la mejor época de los escenarios deportivos del COPAN ´95” expresó a La Voz del Estadio” que conduce Jorge Jaskilioff.

También – expresó Rodríguez – es importante su intervención en el HCD y deseo que Acción Marplatense vuela va al gobierno municipal. Hizo un trabajo enorme en Once Unidos e intervenciones importantes en el HCD. Seguimos trabajando, no lo hacemos de “pico” nada más, destacó la ex concejal respecto al perfil del presidente del club de Parque Luro.