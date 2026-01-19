“Prima Facie” llega al Teatro Auditorium con Julieta Zylberberg

El unipersonal “Prima facie” llega con cuatro únicas funciones los martes 20 y 27, y los miércoles 21 y 28, a las 21:30, en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), interpretado por Julieta Zylberberg.

La obra, escrita por la dramaturga australiana Suzie Miller, presenta a una joven abogada que ha construido una exitosa carrera como defensora de acusados de delitos sexuales. Conoce cada una de las reglas del sistema judicial, disfruta de las absoluciones que obtiene y entiende su rol como una pieza necesaria del engranaje legal, hasta que una experiencia personal pone en crisis todas sus certezas.

“Escuchar al testigo. Esperar. Disparar las preguntas. Ganar.” A partir de esta lógica procesal, “Prima facie” interpela al público y propone una reflexión profunda sobre el modo en que se construyen las verdades judiciales y cómo la sociedad mira y escucha a las víctimas de violencia de género.

La puesta cuenta con adaptación, traducción y dirección de Andrea Garrote, y se sostiene en un potente trabajo actoral de Julieta Zylberberg, quien asume un rol de gran compromiso artístico y emocional.