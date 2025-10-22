“¡Prim!”, un espectáculo que rinde homenaje a Los Chalchaleros

Juan Manuel Chazarreta y Mariano Núñez encabezarán “¡Prim!”, un espectáculo que rinde homenaje a la legendaria trayectoria de Los Chalchaleros. Este recorrido musical, acompañado por material documental como proyecciones, entrevistas y fotografías, revivirá las creaciones del icónico cuarteto folklórico desde sus inicios hasta sus últimos pasos. El estreno nacional se realizará el próximo 8 de noviembre a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

El show celebrará los 54 años de historia de Los Chalchaleros, interpretando sus temas más memorables con arreglos y una sonoridad particular que distinguen al dúo protagonista. Chazarreta y Núñez estarán acompañados por el reconocido pianista Horacio Soria y el guitarrista César Monzón, junto a un destacado elenco de músicos, en una velada que promete transportar al público a través de las letras y melodías que marcaron la cultura musical argentina.

Escuchar a Los Chalchaleros no es sólo oír melodías… es un viaje a través de la historia, una travesía por los sentimientos más profundos, donde cada sílaba es un eco que resuena en el alma. Fueron, son y serán quienes marcaron un antes y un después en la música folklórica. Su armonía vocal, su simpleza tan compleja y exquisita, su ejecución tan tradicional y única hizo de éste grupo, un tatuaje en el alma de cualquier folklorista. Sin dudas, sellaron su talante, trascendieron a través del tiempo, dieron a conocer nuestra música en el mundo teniendo, por sobre todo, el estandarte de ser argentinos.

Desde esa primera unión de Juan Carlos “Gordo” Saravia, Víctor José “Cocho” Zambrano, Aldo “el Chivo” Saravia y Carlos “Pelusa” Franco Sosa, Los Chalchaleros marcaron un estilo lleno de tierra, viento y nostalgia. Esa noche, una velada compuesta por armonías, versos y sentimientos transportará al público a través de la historia de los queridos Chalchaleros. Los músicos entonarán sus cambios, festejarán sus logros y honrarán sus pérdidas.