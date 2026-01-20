“¡PRIM!”: Juan Manuel Chazarreta y Mariano Núñez celebran la historia de Los Chalchaleros

Juan Manuel Chazarreta y Mariano Núñez presentarán “¡PRIM!”, un espectáculo homenaje a Los Chalchaleros, hoy a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 1903).

A través de un recorrido musical, la propuesta celebra los 54 años de historia del emblemático cuarteto folklórico, recreando algunas de sus interpretaciones más memorables desde la impronta del dúo, con arreglos propios y una sonoridad particular que los distingue.

La velada propone un viaje sonoro por letras y melodías que marcaron la cultura musical argentina y contará con la participación de un destacado elenco de músicos, integrado en esta ocasión por el pianista Anton Goncalves y el guitarrista Nicolás Solís, quienes acompañarán a Chazarreta y Núñez en escena.

Juan Manuel Chazarreta, hijo del reconocido Juan Carlos Chazarreta, es un músico folklórico con una extensa trayectoria. Inició su camino artístico en Santiago del Estero y se consolidó en Mar del Plata, donde fundó proyectos como Chazarreta – Quinteto y Raigambre, además de ser cofundador del Dúo La Yunta, distinguido como Revelación en Cosquín 2003.

Por su parte, Mariano Núñez es percusionista y cantor con 18 años de trayectoria, reconocido por su versatilidad en instrumentos como el bombo legüero, la batería y el cajón peruano. A lo largo de su carrera compartió escenario con referentes del folklore nacional y participó del Festival de Cosquín 2023 interpretando el Himno a Cosquín.