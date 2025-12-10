“Pretty Woman” inauguró la temporada teatral 2025 en Mar del Plata

La temporada teatral en Mar del Plata comenzó con gran despliegue el pasado fin de semana, cuando “Pretty Woman, el musical” inauguró la cartelera 2025 en el Teatro Mar del Plata. La función debut se presentó a sala llena, con ovaciones de pie y una energía vibrante que marcó el inicio oficial del verano teatral.

La superproducción está a cargo de Pardo Producciones, con la coproducción de Dulce Granados, la dirección de Ricky Pashkus y un elenco encabezado por Florencia Peña y Juan Ingaramo. Sobre el escenario, ambos protagonistas desplegaron química, talento y carisma, cautivando a la audiencia.

El equipo artístico fue seleccionado entre más de 2300 postulantes de todo el país, lo que garantiza un nivel de excelencia en cada número musical y refuerza la magnitud del proyecto.