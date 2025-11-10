Presupuesto: Carlos Bianco le baja el pulgar a un fondo fijo para municipios como piden intendentes

El diálogo con Diego Santilli

En otro tramo de la conferencia de prensa, Bianco hizo referencia a la deuda que mantiene Nación con la administración provincial y al posible diálogo con Diego Santilli, el designado ministro del Interior.

«Le escribí a Santilli para pedirle una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó, que retomen la obra pública, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón, todo eso fue planteado”, sostuvo la mano derecha de Kicillof.

Sin embargo, dijo que no recibió respuesta del dirigente del PRO, por lo que elevará el pedido de audiencia por los canales formales, que incluyen una nota por mesa de entrada del ministerio correspondiente. “Debe estar ocupado porque tiene dos laburos ahora, diputado por un lado y casi ministro por el otro, así que seguramente cuando jure como ministro que no va a tener la otra parte del trabajo me va a contestar», sostuvo. (DIB)