Política

Presupuesto 2026: LLA rompió el 20-20 y logró dictamen con voto doble de Benegas Lynch y el apoyo de PRO y UCR

por mdphoy

El Gobierno de Javier Milei consiguió este martes una victoria clave en el Congreso al obtener el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, el primero que intenta aprobar desde su llegada a la Casa Rosada. La definición en la Comisión de Presupuesto de Diputados fue agónica: se desempató gracias al voto doble del presidente del cuerpo, Alberto «Bertie» Benegas Lynch.

Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA y les pidió «compromiso»

La votación finalizó empatada 20 a 20. La Libertad Avanza (LLA) sumó el apoyo (con disidencias parciales) del PRO, la UCR e Innovación Federal, alcanzando 20 firmas. Unión por la Patria obtuvo la misma cantidad de apoyos. Benegas Lynch, en su rol de presidente de la comisión, inclinó la balanza para el oficialismo, que llegó a 21 firmas.

El resto de los bloques opositores presentaron dictámenes propios, incluyendo uno de Encuentro Federal, el MID y Democracia (seis firmas) y otro de la izquierda (rechazo total).

El rol de Santilli y los gobernadores

Un gesto político que marcó la jornada fue la presencia del diputado y futuro ministro del Interior, Diego Santilli, quien aún no renunció a su banca. Su participación se interpretó como una señal del Gobierno hacia los sectores «dialoguistas» y, especialmente, hacia los gobernadores.

Ahora, la verdadera negociación se traslada al recinto. «Ahora empieza un proceso de gobernadores que necesitan obras o avales para endeudarse, y cada voto vale mucho», explicó un diputado opositor.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*