Presupuesto 2026 en vilo: opositores reclaman apartar a Espert tras investigación en EE. UU.

Diputados opositores reclamaron hoy la remoción del legislador libertario José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y advirtieron que buscarán votar su apartamiento de este organismo en una sesión de la Cámara de Diputados.

Espert se mantuvo inmutable durante la reunión de comisión y sin responder al reclamo de los legisladores para que deje la conducción de esta comisión estratégica ante la investigación por supuestos aportes de campaña de un empresario acusado de narcotráfico.

Esta discusión fue previa al informe de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno.

Los diputados que pidieron su alejamiento fueron Germán Martínez, de Unión por la Patria (UxP); Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; Eduardo Falcone, de Desarrollo y Coherencia; Vilma Ripoll y Cristian Castillo de la izquierda; Esteban Paulón, de Encuentro Federal, y Fernando Carbajal y Danya Tavela de Democracia para Siempre.

Solo salieron a defender a Espert sus pares del bloque de la La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni, Nadia Marquez y Julio Moreno Ovalle, mientras no vertieron ninguna opinión los diputados del radicalismo ni del Propuesta Republicana (PRO).

Ahora la embestida buscará que se trate este pedido en la sesión que pedirá la oposición para el próximo miércoles, aunque lo mas probable es que voten un emplazamiento para que se debata en la comisión de Asuntos Constitucionales.

El primer planteo lo hizo Martínez, presidente de UxP y quien señaló que su par de bancada Victoria Tolosa Paz ya había pedido su remoción en julio porque Espert “no abre la comisión si no es para debatir una iniciativa del Poder Ejecutivo”.

Señaló que, con el nuevo elemento de la investigación en Estados Unidos, donde surge que habría recibido 200 mil dólares del empresario Fred Machado, es “inentendible que siga siendo el presidente de la comisión de Presupuesto y tiene que ser removido inmediatamente”.

Sostuvo que había enviado una nota a Bornoroni, jefe del bloque de LLA, para que “elijan a otro miembro porque sería un despropósito que Espert siga a cargo de la comisión” ya que es “el principal obstáculo” para avanzar con un debate del Presupuesto.

Desde LLA, Bornoroni sostuvo que “la Argentina necesita tener una ley de Presupuesto y estamos acá para eso y no vamos a dejar que se meta la campaña política”, al tiempo que le pidió a Espert tenga la “templanza” para llevar adelante el encuentro “sin tocar otro tema que no sea presupuesto”.

Por su parte, Carbajal le pidió a Espert que dé un paso al costado y le transmitió que “está en sus manos que, frente a una acusación de esta naturaleza, tiene la obligación de correrse y dejar su lugar para permitir que esta comisión empiece a debatir y discutir el presupuesto 2026”.

“Si no lo hace, desde nuestro bloque vamos a dar el debate reglamentario sobre quién tiene la potestad de disponer la sustitución del presidente de esta comisión”, apuntó.

El ex libertario Eduardo Falcone le pidió Espert “asumir su responsabilidad política”, al considerar que su “presencia como presidente de esta comisión es perjudicial para el desarrollo normal del Presupuesto”.

Desde la izquierda, Vilma Ripoll le expresó a Espert no podía “estar un minuto más, se tiene que ir de acá y pensar seriamente si solo de acá”.

Desde Encuentro Federal, Paulón lo conminó a que se aleje de la presidencia de la comisión porque es “negativo para el debate del presupuesto y mete ruido en una discusión tan trascedente”.

El diputado Juan Manuel López, de la CC, señaló que “Espert no puede presidir la Comisión de Presupuesto hace más de un año, porque la abre solo si el recinto lo emplaza; el año pasado se llevó la comisión a la casa previo a dictaminar el presupuesto y dejó a la Argentina sin presupuesto”, añadió.

En el final del debate, Martínez volvió a pedir nuevamente la palabra y advirtió que “acá ya tenemos la mayoría con 27 legisladores que piden la remoción de Espert”, por lo que, dijo, “no va a quedar otra decisión que el hecho de que sea el propio recinto” el que decida si el legislador libertario se queda o no.