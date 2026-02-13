Presentarán en el Museo MAR la colección “Somos Muchas Canciones” con más de 40 obras

La agrupación Somos Mucha Música presentará su colección “Somos Muchas Canciones” el próximo jueves 26 a las 20:00 en el auditorio del Museo MAR (López de Gómara y la costa), en un encuentro abierto a la comunidad que combinará música en vivo y memoria colectiva.

El proyecto reúne más de 40 canciones creadas por integrantes y colaboradores, e incluye un cuadernillo que recorre la historia de la agrupación desde su fundación. Se trata de una nueva producción en la que el colectivo viene trabajando desde 2024 y que será presentada públicamente por primera vez.

Durante el evento se realizará un recorrido por la trayectoria del grupo y se podrá escuchar a la Banda SMM interpretar en vivo las canciones que forman parte de la colección.

En el marco de la presentación, se lanzó una preventa exclusiva de la versión impresa del cuadernillo “Somos Muchas Canciones” para integrantes de la agrupación. Las personas interesadas en adquirirla pueden comunicarse a somosmuchamusica@gmail.com.