Presentan un libro que abre el debate sobre la Inteligencia Artificial

Este viernes 24 a las 19:00 el docente y abogado Federico M. Alvarez Larrondo presentará su libro “Inteligencia Artificial ¿Amenaza o solución?” en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280). La presentación estará a cargo de Leonardo Palacios y el ChatGPT, en un formato innovador que enriquecerá el diálogo: la entrada es libre y gratuita.

El encuentro ofrecerá una explicación clara y accesible sobre el origen y funcionamiento de los distintos tipos de inteligencia artificial, en el contexto de su avance inexorable, y fomentará un debate esencial sobre sus impactos en la sociedad.

El libro aborda interrogantes cruciales del presente: ¿todos los trabajos serán reemplazados por la IA? ¿Quién es responsable por un auto que maneja “solo”? ¿Podrán “clonarnos” digitalmente tras la muerte? ¿Dónde está el límite y quiénes lo trazan? A través de estas preguntas, Alvarez Larrondo examina cómo la inteligencia artificial transforma el mundo conocido en ámbitos como el trabajo, la educación, la economía, las relaciones sociales y hasta las emociones.

Federico M. Álvarez Larrondo es abogado, doctor en Derecho y profesor titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), con especialización en Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho. Coordina el Comité de Expertos sobre IA y dicta la materia Derecho Artificial en la Universidad Atlántida Argentina.

Combina docencia, investigación y práctica profesional, con énfasis en los impactos jurídicos y éticos de las tecnologías emergentes. Ha impartido conferencias en América y Europa, y participa en proyectos de innovación educativa y transformación digital, abordando temas como la gobernanza algorítmica, la protección de datos y la justicia automatizada.