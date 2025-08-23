Presentan el libro póstumo de Enrique Pianzola, “Textos, relatos y otras mentiras”

Hoy a las 19:30 se presentará el libro póstumo “Textos, relatos y otras mentiras” del cardiólogo y escritor Enrique Pianzola. El evento, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280).

“Textos, relatos y otras mentiras” reúne una colección diversa de cuentos que refleja la versatilidad del autor. Como su título sugiere, el libro combina breves y profundas reflexiones inspiradas en paisajes, despedidas, encuentros fortuitos o emociones, con ficciones que evocan sutilmente a autores como Jack London, Raymond Chandler, Chejov o incluso a Indiana Jones, trasladados a escenarios como la Patagonia o un diálogo imaginario con Manuel Puig en un pueblo bonaerense.

En esta obra, Pianzola se entrega con libertad y un espíritu lúdico al placer de la escritura, dejando que sus personajes guíen el rumbo de las historias hacia donde “sople el viento, la suerte o la amistad verdadera”. Un humor fino e irónico recorre las páginas, reflejo del carácter del autor, quien hasta sus últimos días supo conjurar las adversidades con una buena carcajada.

Enrique Pianzola fue un destacado cardiólogo y escritor. Publicó en vida “Viaje a la Isla de los Estados” (Editorial Martin, 2005), “Para que no se pierda” (Editorial MB, 2022) y “La vida a pesar de todo” (Editorial MB, 2024). “Textos, relatos y otras mentiras” (Editorial MB, 2025), su obra póstuma, celebra la amistad, las grandes historias y el goce de la creación literaria, consolidando su legado como un narrador único.