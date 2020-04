Preocupación en el mundo del deporte por el delicado estado de salud de Guillermo Vilas

El histórico tenista argentino padece un «deterioro cognitivo» y se encuentra en su residencia en Mónaco acompañado por su familia. El ex tenista de 67 años e integrante del grupo de mejores deportistas argentinos, Guillermo Vilas, atraviesa un complicado momento de salud que tiene en vilo al mundo del deporte. El marplatense padece un severo «deterioro cognitivo» y permanece en su domicilio en el Principado de Mónaco. El mejor tenista de la historia argentina se encuentra a resguardo y acompañado por su familia. Según informó el Diario Olé, se encuentra en una etapa importante de una patología que coincide con un deterioro cognitivo, que se le manifiesta desde hace años y hoy lo aqueja. En tanto, revelaron que la enfermedad se fue manifestando de «menor a mayor». Según lo publicado por el diario deportivo Vilas «tiene momentos de lucidez, pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación». Al respecto de la salud de Guillermo Vilas, el ex capitán del equipo nacional de Copa Davis, Tito Vázquez, había dicho en marzo del 2018: “nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”. La situación del ex número 2 del mundo era sabida por el entorno y la filtración de la noticia generó un fuerte revuelo en el mundo del tenis.