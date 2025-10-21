Preocupación en Boca por Paredes

El cuerpo técnico de Boca, encabezado por Claudio Úbeda, está preocupado por la situación del mediocampista Leandro Paredes, quien tiene cuatro amonestaciones y, en caso de alcanzar la quinta tarjeta amarilla, corre el riesgo de perderse el Superclásico ante River que se jugará el 9 de noviembre próximo en La Bombonera.

Paredes recibió la cuarta amonestación en la caída de Boca el sábado pasado contra Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en La Bombonera, por lo que quedó al filo de una suspensión, en un contexto donde el “Xeneize” tiene cuatro partidos clave para la clasificación a la Copa Libertadores de América.

Debido a su pobre desempeño en el ámbito local, Boca está afuera de la zona de clasificación al máximo certamen continental y también al márgen de los playoffs del Torneo Clausura.

Por esa razón, Boca está obligado a ganar el lunes próximo a Barracas Central y también conseguir resultados favorables ante Estudiantes, en La Plata, de local ante River y de visitante frente a Tigre.

Por lo tanto, al ser Paredes una pieza fundamental en el armado del equipo, el técnico Úbeda deberá decidir si lo incluye frente a Barracas, con el riesgo de recibir otra tarjeta amarilla que le impediría estar frente a Estudiantes, pero sí River, o bien lo preserva durante dos partidos para llegar al Superclásico.

Allegados al cuerpo técnico sostienen que Paredes jugará frente a Barracas y en caso de ser amonestado su puesto será ocupado por el juvenil Milton Delgado, elegido tercer mejor jugador del Mundial Sub 20, contra Estudiantes.

Tras la caída ante Belgrano, Boca cayó a la novena posición en la Zona A y estaría quedando fuera de los playoffs. Además ocupa el quinto lugar en la tabla anual, por lo que estaría sacando boleto solo para la Copa Sudamericana.

Aún así, el equipo xeneize depende de sí mismo para lograr la clasificación a la Copa Libertadores, ya que obteniendo resultados favorables en los cuatro partidos que restan (Barracas, Estudiantes, River y Tigre) conseguirá el objetivo de ingresar al máximo torneo continental.