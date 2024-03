Preocupación en Boca: le hicieron estudios a Frank Fabra para saber si tiene dengue

Boca culminó la jornada del jueves con una noticia que sembró la preocupación en cada rincón del predio xeneize de Ezeiza. Luego de que se retirara por segunda vez del entrenamiento por un cuadro gripal, Frank Fabra se realizó estudios para confirmar lo descartar la posibilidad de que tenga dengue, uno de los virus más fuertes y comunes en la zona del AMBA durante el verano y que ahora se acrecentó con la invasión de mosquitos que azotó a la capital en los últimos días.

El lateral colombiano había llegado a la práctica del martes con gripe y había tenido que retirarse para cuidar su salud. El miércoles se entrenó, aunque diferenciado del resto del plantel, y hoy volvió a marcharse apenas llegó al predio por el mismo motivo.

Al ver que la situación no cedía pasados los dos días, el futbolista de 33 años se realizó un PCR, muy común en la época de la pandemia de Covid-19, con el objetivo de conocer si se contagió de la enfermedad viral que porta el mosquito Aedes aegypti. Justamente la fiebre es uno de los síntomas más comunes y siempre está acompañado de otro como dolor de cabeza, cansancio intenso, náuseas, vómitos, aparición de manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz o encías, según la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

El resultado se conocerá en el transcurso de la jornada del viernes, cuando el plantel se entrene de cara al partido contra Belgrano, por la octava fecha de la Copa de la Liga. En caso de que sea positivo, el colombiano no podrá estar presente en La Bombonera y deberá comenzar un tratamiento para combatir el virus. El ente nacional recomienda que las personas infectadas tomen abundante agua para reponer líquidos y vayan al médico diariamente para realizarse un control.

El marcador de punta, que disputó unos minutos del Superclásico pasado, no atraviesa su mejor momento en el club. Pese a la fuerte banca del presidente Juan Román Riquelme, Fabra quedó en la mira de los hinchas por su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense y fue recibido con silbidos en todas sus visitas a La Bombonera. El actual entrenador, Diego Martínez, se propuso ayudarlo y levantarlo anímicamente. Incluso, lo puso de volante por derecha en algunos entrenamientos previos al compromiso de la séptima fecha.

Lema, otro que se entrenó apartado en la última práctica de Boca

Tras el empate 1-1 en el Monumental contra River, el zaguero Cristian Lema tampoco no pudo entrenarse a pleno con el grupo por una molestia muscular. Su situación se prolongó durante toda la semana y es probable que no pueda participar como titular en el duelo frente al Pirata. De este modo, Nicolás Valentini se perfila para ser su reemplazante. Aunque Diego Martínez no dio indicios sobre el once, y hasta probó dos equipos distintos, se estima que el defensor de la Selección Argentina Sub-23 ocuparía su lugar junto a Jorge Nicolás Figal.

Comparte esto: Facebook

X