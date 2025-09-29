Prenden fuego en la Municipalidad de 9 de Julio

La tensión en la localidad bonaerense de 9 de Julio escaló a un punto crítico este lunes, cuando productores agropecuarios, inundados y con sus campos aislados desde hace siete meses, quemaron gomas y coparon la municipalidad en reclamo de soluciones urgentes. El momento de mayor dramatismo fue capturado en un video que se viralizó, donde se ve al productor Pedro Marra gritarle desesperado a un funcionario: «¡NO JUEGUEN CON LA VIDA DE LOS HUMANOS!».

La manifestación, que comenzó de forma pacífica, estalló tras la frustración acumulada por la falta de respuestas del gobierno local. Los productores denuncian que las autoridades de primera línea, incluyendo a la intendenta María José Gentile, abandonaron el edificio y enviaron a un empleado de bajo rango a enfrentar la crisis.

«Váyanse a la mierda»: La bronca dentro de la municipalidad

El grito de Marra no fue el único momento de furia. En otro video, ya dentro del edificio municipal, se observa a otro productor, ofuscado por la inacción, increpar a los funcionarios presentes: «Les pido con respeto que se vayan a la mierda». La bronca se debe a que, tras siete meses de reclamos, reuniones y presentación de proyectos, la situación de los caminos rurales es de «colapso total» tras las últimas lluvias.

«Se agotaron todas las instancias», afirmó Patricia Gorza, presidenta de la filial de Federación Agraria local, quien advirtió que no será la última protesta si el municipio «sigue con esta actitud».

Denuncia penal contra la intendenta y paro municipal

La crisis de gestión en 9 de Julio tiene múltiples frentes. Según supo Noticias Argentinas, la inacción de las autoridades ya derivó en una denuncia penal contra la intendenta Gentile por los delitos de estrago por inundación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de su rol en el Comité de Cuenca del río Salado.

Para agravar el cuadro, y en paralelo a la protesta del campo, los empleados municipales anunciaron un paro de 72 horas por un reclamo salarial, dejando a la administración de Gentile en una situación de parálisis y acorralada por el conflicto social.