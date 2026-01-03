Premier League: El Aston Villa del Dibu Martínez se afirma como escolta

Aston Villa derrotó 3-1 a Nottingham Forest en el marco de la fecha 20 de la Premier League, resultado que le permite mantenerse en el segundo puesto de la tabla con 42 puntos, mientras que su rival continúa en el 17° lugar.

Los goles del conjunto local fueron convertidos por Ollie Watkins, que abrió el marcador a los 45+1 minutos, y por John McGinn, autor de un doblete a los 49 y 73 minutos, mientras que para la visita descontó Morgan Gibbs-White a los 61 minutos.

El primer tiempo fue equilibrado, con Aston Villa manejando la posesión y encontrando el premio justo antes del descanso. En el complemento, el equipo de Birmingham fue más agresivo, amplió rápidamente la ventaja, sufrió un breve intento de reacción del Forest y terminó sellando el triunfo con autoridad.

Wolves goleó 3-0 a West Ham United, imponiéndose con claridad y sin dejar dudas.

El marcador se abrió rápidamente gracias al tanto de Jhon Arias a los 4 minutos, lo que marcó el desarrollo del partido. Hwang Hee-chan amplió la diferencia a los 31 minutos, desde el punto penal, y Mateus Mané convirtió a los 41 minutos para establecer el resultado definitivo antes del descanso.

Durante el segundo tiempo, Wolverhampton controló el ritmo del juego, manejó la diferencia y neutralizó cualquier intento de reacción del conjunto londinense.

Por su parte, Brighton venció 2-0 a Burnley y se mantiene en el octavo puesto con 28 unidades. El primer tiempo fue parejo hasta que Georginio Rutter abrió el marcador a los 29 minutos. Apenas iniciado el complemento, Yasin Ayari amplió la ventaja a los 47 minutos, un golpe determinante para el desarrollo del encuentro. A partir de allí, Brighton administró el resultado, dominó territorialmente y aseguró una victoria clave para seguir en la pelea por los puestos de la mitad superior de la tabla.

Con estos resultados, Arsenal continúa como líder del campeonato con 46 puntos, seguido por Aston Villa (42) y Manchester City (41), en una Premier League que mantiene la intensidad y la competitividad fecha tras fecha.