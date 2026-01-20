Precios: llenar el changuito en el interior bonaerense cuesta unos $800.000; 3,5 % más que en diciembre

En el otro extremo, los lugares más económicos fueron Formosa ($783.302), Conurbano bonaerense ($795.370), Ciudad de Buenos Aires ($796.000), Santa Fe ($802.602) y Chaco ($802.868). Recién ahí aparece el interior bonaerense, con un changuito promedio de $803.800, en el puesto 20 a nivel país.

Los productos que más subieron

Dentro de la canasta, el producto que más aumentó fue el rubro Carnes, con incrementos que oscilaron entre 10% y 15% en todas las provincias. “En el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas, ubicándose entre el 4% y el 8%, salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16%”, detallaron.

Las galletitas de agua también presentaron subas, entre 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue del 8%.

Por su parte, el precio de la docena de huevos continuó manteniéndose invariante en la mayoría de las provincias a excepción de CABA (-3,1%), Conurbano (-1,8%), Entre Ríos (-1,6%), el interior de PBA (-0,8%) y Chubut (+3,1%).