Postergan sin fecha Independiente – Platense por la Liga Profesional a pedido de la Aprevide

Hasta tanto conformen una Comisión Evaluadora de las instalaciones del estadio del club Independiente de Avellaneda, y que reúna las razones por las cuales se originaron los hechos de violencia en ocasión del cotejo por la Opa Libertadores de Amércia ante la «U» de Chile, la Agencia de Prevención de laViolencia en el Deporte (APREVIDE) de la Provincia de Buenos Aires le pidió a la AFA reprograme el encuentro que estaba programado para el domingo a las 20,30 por séptima fecha del torneo.

Aquí compartimos los considerandos de la medida

resolución indepte platense