Por qué Williams no quiere que Colapinto se vaya a otra escudería de F1 en 2025

El futuro de Franco Colapinto es incierto, pero no hay dudas de que es codiciado en el mundo de la Fórmula 1. La continuidad en la máxima categoría no será fácil y dependerá del interés de las escuderías involucradas. Una de ellas es Red Bull, que va en busca del argentino a toda costa para reemplazar a alguna figura con bajo rendimiento. Del otro lado, Williams, que no dejará la salida fácil.

Sergio Pérez no tiene mucho futuro en Milton Keynes. El mexicano ha bajado notablemente su nivel y lo ha demostrado en las últimas dos temporadas. Hizo tan solo diez puntos en las últimas seis carreras, un número bajísimo para Red Bull, que necesita asegurar resultados. El propio Christian Horner, director de la escudería, expresó su descontento con Checo y fue allí cuando señaló a Colapinto como una de las alternativas. Y a pesar de tener a Liam Lawson como el gran candidato, quien fue piloto de reserva en RB y ahora corre para Alpha Tauri, las actuaciones del argentino terminaron por seducirlo, a pesar del duro choque que sufrió en el Gran Premio de Brasil.

Y las ganas de tenerlo en su equipo son altas. Incluso, hay chances de que, en lugar de colocar a Colapinto en uno de sus asientos, Red Bull considera convertirlo en compañero de equipo de Max Verstappen en 2025. ¿El problema? Competencia en marcha con Williams.

La popularidad del joven de 21 años también le da créditos a la escudería británica. James Vowles quiere hacer lo imposible para que el pilarense tenga un asiento en la F1 a tiempo completo el próximo año y ya expresó que es su objetivo principal. Sin embargo, su propuesta es tan seductora como las del resto.

Sí, no solo Red Bull está interesado por Colapinto, sino también Alpine, que demostró lo mismo. Hoy las butacas para el año próximo están cubiertas en la escudería francesa, luego de que Sauber confirmara a Bortoleto, por lo que se necesitarían algunos movimientos inesperados.

Pero RB y Williams ya avanzaron con negociaciones. Un trueque cumpliría el sueño de Horner: Carlos Saínz estaría en Williams en 2025, tal como dijo el propio director. En este contexto, en medio de los fuertes rumores sobre la salida de Checho Pérez, Colapinto acompañaría a Verstappen en Red Bull. ¿En qué terminará la novela?

