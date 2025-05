Por qué salió Sebastián Driussi en River ante Barcelona de Ecuador

River lograba un triunfo clave pero no holgado en Ecuador frente a Barcelona de Guayaquil, cuando en el inicio del segundo tiempo se encendieron las alarmas con una modificación sorpresiva: Miguel Borja reemplazaba a Sebastián Driussi, que venía encendido con cinco goles en cinco partidos, y emergieron las dudas.

Sin embargo, con el correr de los minutos, las primeras versiones dieron cuenta de una salida mayormente por precaución, teniendo en cuenta el compromiso clave del lunes ante Barracas Central por los playoffs del Torneo Apertura.

La información que pudo averiguar es que Driussi padeció una pre pubalgia y será evaluado este sábado en el entrenamiento de las 11:00 AM. El alivio prevalece en Núñez ya que no hay lesión, donde de momento es sólo una molestia que no quieren que se agrande.

Habrá que ver si el cuerpo técnico optará por arriesgarlo el día lunes frente a Barracas Central el próximo lunes en el Monumental, por los octavos de final del Torneo Apertura.