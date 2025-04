¿Por qué el nuevo embajador argentino en España dijo que leyó un libro de Scioli?

El nuevo embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, dijo que leyó un libro de Daniel Scioli para adentrarse sobre cómo el ex gobernador bonaerense manejó la crisis entre las administraciones de los ex presidentes Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro.

La Argentina y España no atraviesan un buen momento tras los cruces constantes entre el presidente Javier Milei y su par español, Pedro Sánchez. Esta tarde, Bunge Saravia expuso en audiencia pública en el Senado, tras ser postulado por Milei para ocupar el cargo.

Consultado por el senador Martín Lousteau por la relación bilateral entre ambos países, Bunge Saravia explicó: “Soy muy consciente del desafío de esta misión. Hay muchas más cosas en

común que diferencias. Me senté con el nuevo embajador aquí y hay una vocación de mantener las relaciones bilaterales; yo no creo que se hayan roto”.

Posteriormente, ejemplificó con el caso del ex embajador Scioli en Brasil, que tuvo que hacer equilibrio entre las administraciones de los ex presidentes Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro.

“Son gobiernos diferentes. Me leí un libro muy interesante, que me ayudó mucho, que fue el que escribió el ex embajador Scioli, cuando le tocó ser embajador en Brasil. También tuvo una misión muy complicada con gobiernos con caracteres diferentes y lo bien que lo hizo“, dijo.

Y finalizó: “Yo espero poder aprender de las cosas buenas que hizo y ayudar a todos los argentinos y españoles porque es un tema muy relevante para todos”.