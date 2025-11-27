Por qué cerró Whirlpool, el pronóstico de Paolo Rocca y el dolor de los despedidos

Los números de Whirpool

Cuando Whirlpool inauguró su planta de lavarropas en Pilar en 2022, con una inversión de US$ 52 millones, las trabas a las importaciones del Gobierno de Alberto Fernández le auguraban una producción de 300.000 unidades anuales y 1.000 empleos. El 70% de la producción iría a la región.

Esa nueva planta productiva de 30.000 m2 de superficie cubierta y más de 400 empleados de forma directa, tenía la capacidad de producir un lavarropas cada 40 segundos, fabricaba cocinas y lavarropas de carga frontal y superior. Y de producir unos 600 lavarropas por día, en la actualidad el número había caído a unos 400, según los operarios. Una caída del 50% en el último tiempo.

Esta merma, en parte, se explica por la política de Milei de apertura de importaciones que vino de la mano de una caída de las ventas de la línea blanca tras la devaluación de diciembre de 2024. Heladeras y lavarropas importadas pasaron de pagar el 35% al 20%, afectando no solo la planta de Whirlpool, sino también la de empresas como Mabe (Drean), Electrolux, Gafa y Newsan.

El dolor de los trabajadores

Cuando los representantes de la firma comunicaron que sería el último día de trabajo, se viralizó un video en donde se ve el dolor de los trabajadores que dejan la planta. “Es una es una situación horrible, fea, que no nos gusta porque entendemos, que hoy se queda mucha gente en la calle, pero la empresa manifestó que no es rentable producir en Argentina”, se lo escucha hablar al delegado de los trabajadores delante de sus compañeros para anunciar la decisión de la empresa.

Ignacio Cabezas, trabajador despedido, habló sobre el cierre de la fábrica y contó: “Fue completamente sorpresivo el anuncio. Veíamos como posibilidad una suspensión temporal hasta que se acomode un poco la empresa, pero no esperábamos un cierre masivo”.

Mientras que en diálogo con C5N, Nahuel Gauna, otro de los empleados cesanteados confesó que los tomó por sorpresa la decisión. “Creíamos que nos iban a suspender o adelantar las vacaciones. No se nos pasó por la cabeza por la inversión de US$ 70 millones que hicieron en 2022. Ninguno esperaba esta decisión de la empresa”, sostuvo. “Hasta ayer trabajamos normalmente y a las 14 cerró”, detalló. (DIB)