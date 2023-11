Por qué Boca se quedó sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2024

Boca venció a Godoy Cruz de Mendoza por la última fecha de la Copa de la Liga pero con el triunfo de San Lorenzo este lunes se quedó sin chances de acceder a la Copa Libertadores 2024. Luego de la caída ante Estudiantes de La Plata en la semifinal de la Copa Argentina, el camino más directo a la Copa 2024 se cayó y dependía de otros resultados para hacerlo mediante la tabla anual. Pero la suerte no estuvo de su lado.

Tras caerse la vía de la Copa Argentina, la opción era la tabla anual. Con la victoria ante Godoy Cruz en la última jornada, el Xeneize había quedado quinto con 62 puntos. Sin embargo, San Lorenzo sumó de a tres frente a Central Córdoba y quedó cuarto con 64, relegando al quinto lugar al Tomba. Por ende, solo hay probabilidades de que se abra un cupo si River o Rosario Central ganan la Copa de la Liga. Pero ese lugar le corresponde al quinto, justamente el Bodeguero.

Con esto no hay posibilidad de que llegue a abrirse otro cupo más ya que en la Copa Argentina los finalistas son Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, que en la tabla anual están debajo del Xeneize y ya no siguen en carrera en el certamen local.

Por su parte, el que sí está con posibilidades de meterse en el máximo certamen es Godoy Cruz, pero a los mendocinos -para no depender de lo que hagan otros- no les queda otra que dar la vuelta en la Copa de la Liga en la que avanzó a cuartos de final y podría enfrentarse con Rosario Central si es que Racing no lo supera.

