Por qué Boca no anuncia la continuidad de Claudio Úbeda

Si no ocurre ningún imprevisto en los próximos días, Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en 2026. Ahora bien, muchos preguntan por qué la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme no comunica la continuidad del Sifón al mando del primer equipo. Y la respuesta es simple: como tiene contrato hasta mediados del año próximo, no hay nada que anunciar

Úbeda llegó al Xeneize en mayo del 2025 como principal ayudante de Miguel Ángel Russo y, al igual que el resto del cuerpo técnico, firmó su contrato hasta el 30 de junio del año próximo. Tras el fallecimiento del entrenador, la dirigencia decidió que se quedara a cargo del plantel profesional hasta fin de año.

En ese lapso, y anteriormente también por generar un clima ameno de trabajo, el hoy DT principal se volvió muy cercano al grupo, a tal punto que Leandro Paredes lo comparó con Lionel Scaloni por su forma de manejar el vestuario.

Boca acumuló una seguidilla de seis victorias consecutivas (entre ellas el Superclásico frente a River) que le permitió clasificarse a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, finalizar primero en la Zona A del Torneo Clausura y alcanzar las semifinales del certamen local.