Por localidades agotadas, Santo Pecado ofrece una nueva noche de tributo a Arjona

Este viernes 17 a partir de las 21:00 la banda marplatense Santo Pecado presentará en Abbey Road (Juan B. Justo 620) nuevamente su espectáculo tributo a Ricardo Arjona, uno de los cantautores más influyentes de la música latinoamericana.

Tras el éxito de su show inaugural de primavera con localidades agotadas, el grupo liderado por el cantante y guitarrista Martín Iafreffe ofrecerá una noche única de interpretación en vivo, con un nuevo repertorio que revive los grandes clásicos del artista guatemalteco.

El evento promete un viaje sonoro cargado de nostalgia, romanticismo y energía, ideal para redescubrir la obra de Arjona desde una mirada renovada y con el sello personal de Santo Pecado. El público podrá reencontrarse con esas canciones que marcaron momentos inolvidables en la vida de muchos.

La formación está integrada por Martín Iafreffe en voz y guitarra, Damián Penino en guitarra, Facundo Rossi en saxo, Jonatan Veiro en bajo, Marcos Casamayou en batería, Emanuel “Pulso Cósmico” en percusión y Leandro Villar en teclados.