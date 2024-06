POR FALTA DE POLICÍAS POSTERGAN PARTIDO DE LA LMF

La producción de golesdemedianoche.com informa que

Se ha procedido a suspender las jornadas del Torneo Preparacion a disputarse el dia sábado 22 de Junio del corriente año debido a las inclemencias climáticas.

Cancha: River – River vs Círculo

Sexta (12hs): Costanzo, Baquero y Tamburini

Quinta (13:30hs): Baquero, Costanzo y Tamburini

Primera (15:15hs): Miranda, Baquero y Costanzo

Cancha: Kimberley – Kimberley vs Atlético MDP

Sexta (12hs): Postergado

Quinta (13:30hs): Postergado

Primera (15:15hs): Millas, Vega y Román

Cancha: Dvo. Norte – Dvo. Norte vs Banfield

Sexta (12hs): Romero, Espinillo y Olivares

Quinta (13:30hs): Espinillo, Romero y Olivares

Primera (15:15hs): Funes, Espinillo y Romero

Cancha: Nación – Nación vs Quilmes

Sexta (12hs): Patetta, Mayer y Martínez

Quinta (13:30hs): Martínez, Patetta y Mayer

Primera (15:15hs): Mayer, Martínez y Patetta

Cancha: Peñarol – Peñarol vs Once Unidos

Sexta (12hs): Rua, Cajal y Brizuela

Quinta (13:30hs): Cajal, Ruay Brizuela

Primera (15:15hs): Nuesch, Cajal y Rua

Cancha: Talleres – Talleres vs Alvarado

Sexta (12hs): Zagaglia, Contreras y Núñez

Quinta (13:30hs): Núñez, Zagaglia y Contreras

Primera (15:15hs): COntreras, Núñez y Zagaglia

Cancha: Argentinos – Argentinos del Sud vs San José

Sexta (12hs): Ferreyra, Foschi y Gallo

Quinta (13:30hs): Foschi, Ferreyra y Gallo

Primera (15:15hs): Mella, Foschi y Ferreyra

Cancha: Boca – Boca vs El Cañón

Sexta (12hs): Melga, López y S. Ruíz Díaz

Quinta (13:30hs): López, Melga y S. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): Abboud, López y Melga

Cancha: San Lorenzo – Cadetes vs San Lorenzo

Sexta (12hs): Correa, Gómez y Tua

Quinta (13:30hs): Gómez, Correa y Tua

Primera (15:15hs): Llona, Gómez y Correa

Cancha: Almagro

Quinta (13:30hs): Scuffi, Debrina y Bravo

Primera (15:15hs): Debrina, Scuffi y Bravo

Cancha: Libertad – Libertad vs Al Ver Verás

Sexta (12hs): Oliver, C. Ruíz Díaz y Arrendazzi

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Oliver y C. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): C. Ruíz Díaz, Arrendazzi y Oliver

Cancha: Al Ver Verás – Racing vs San Isidro

Sexta (12hs): Montero, Ghiglione y Lunegro

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Montero y Lunegro

Primera (15:15hs): Lunegro, Ghiglione y Montero

Cancha: Chapadmalal – Chapadmalal vs Independiente

Sexta (12hs): Luxen, Chabert y Mustafá

Quinta (13:30hs): Chabert, Luxen y Mustafá

Primera (15:15hs): Mustafá, Chabert y Luxen

Comparte esto: Facebook

X