Por decisión de Gallardo, Paulo díaz prácticamente afuera de River

La extensa etapa de Paulo Díaz en River comenzó a transitar, lentamente, su tramo final en 2025. Y lo que se insinuó con algunas ausencias sobre el cierre de la temporada pasada terminó de confirmarse en este incipiente 2026: Marcelo Gallardo no lo convocó para ninguno de los amistosos de pretemporada y volvió a dejar una señal clara de que no está en sus planes. Mientras tanto, el defensor chileno busca una salida , aunque su futuro todavía permanece abierto.

Si bien el zaguero de 31 años realizó la puesta a punto completa (viajó a San Martín de los Andes y a Uruguay junto al resto del plantel) y se entrenó con normalidad, luego no integró siquiera el banco de suplentes en los encuentros frente a Millonarios y Peñarol. Un mensaje contundente que refuerza la lectura interna sobre su situación.

Puertas adentro, tanto en River como del lado del futbolista coinciden en que su ciclo en Núñez está cumplido. Tras seis años en el club y 214 partidos oficiales disputados, las partes consideran que lo más saludable es un cambio de aire, aun cuando Díaz tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. Por eso, el objetivo común es encontrar una propuesta que permita destrabar su salida en este mercado.

El principal escollo, por ahora, es la falta de ofertas que se ajusten a sus expectativas salariales y deportivas. Sin alternativas seductoras sobre la mesa, el chileno lleva más de un mes entrenándose con el grupo, entre el cierre de 2025 y la actual pretemporada, pero sin chances reales de volver a competir ni un destino definido en el horizonte.

Con el interés desde Arabia Saudita ya descartado (como ocurrió en mercados anteriores), los sondeos más firmes hoy llegan desde Estados Unidos, una liga en pleno crecimiento, con mayor competitividad y un poder económico que podría resultar atractivo. Sin embargo, hasta el momento no hubo avances formales que satisfagan a todas las partes.

Incluso en un contexto en el que River perdió a Sebastián Boselli y aún no logró cerrar la llegada de Jhohan Romaña desde San Lorenzo para reforzar la zaga central, la postura con Díaz no se modifica: la intención del club y del jugador es resolver su salida lo antes posible y dar vuelta la página.