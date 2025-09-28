Política y Economía Tras el apoyo de EE.UU., Milei acelera consensos y reúne al Consejo de Mayo

El presidente Javier Milei convocó al Consejo de Mayo para este lunes en Casa Rosada, en un movimiento que busca reactivar la agenda de consensos políticos y económicos. La reunión será encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dado que la presencia del primer mandatario aún no está confirmada. El regreso de estas instancias ocurre justo después de la visita del libertario a Estados Unidos y de su encuentro con Donald Trump, donde recibió el respaldo al rumbo económico y la recomendación de fortalecer los vínculos con gobernadores y bloques legislativos.

La prioridad del oficialismo es recuperar aire en el Congreso y avanzar con acuerdos que permitan encaminar un paquete de reformas clave. Entre ellas se destacan la reforma laboral y la fiscal, puntos sensibles que generan expectativas tanto en empresarios como en sindicatos.

La Casa Rosada busca que el Consejo de Mayo funcione como una mesa de diálogo que legitime la ofensiva parlamentaria de cara a los meses previos a las eleecciones electorales de octubre.

Francos lo resumió así en declaraciones recientes: “Esperamos poder seguir avanzando y a fin de año establecer cuáles son los puntos en que hemos conseguido acuerdos para ver si eso tiene impacto en algún proyecto de ley”.