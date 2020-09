Policía Bonaerense: Punto por punto, el anuncio de Kicillof

Los anuncios, punto por punto:

-Un total de 39.521 oficiales de la policía bonaerense percibirán un salario inicial de bolsillo de $44.000.

-Cuando los oficiales egresen de la escuela percibirán, entre salario de bolsillo y compensación por uniforme, unos $49.000

-Los policías que hagan horas adicionales cobrarán alrededor de $60.000.

–El monto para la compra de uniformes pasará de $1.130 a $5.000.

-Las horas Cores se elevan de $40 a $120.

-Se creará el Instituto Universitario Juan Vucetich.

-Se incorporarán dos hospitales exclusivos para las fuerzas de seguridad.

-Se reforzará la asistencia psicológica para los policías.

Cabe destacar que los anuncios que hoy hizo el gobernador para la Policía Bonaerense, se suman al programa de fortalecimiento anunciado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández que contempla:

-La incorporación de 10.000 nuevos agentes en los próximos 18 meses.

-2.200 patrulleros.

-Obras en 96 comisarías.

-4.000 paradas seguras.

-Construcción de 12 nuevas unidades penitenciarias para alojar 5.000 internos.

-Incorporación de tecnología para apoyar la tarea policial.

Durante el anuncio en Casa de Gobierno, Kicillof dijo que “sé todos los prejuicios que hay sobre mí, no me quiero hacer el distraído. Sé que a los gobiernos de nuestro signo político se les exige más, sino es incomprensible que con una pérdida de casi 30 puntos no haya habido manifestaciones ni conflictos. Pero nosotros no prometemos cosas que no podemos cumplir”.

Por eso remarcó: “No lo prometí y lo que voy a anunciar ahora son reivindicaciones históricas de la policía. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la Policía Bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Algo que se pide desde que tengo memoria, ese sendero comienza hoy”.

INFOCIELO