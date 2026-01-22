Polémico padrón del PJ para las elecciones internas desató sospechas

La divulgación a última hora de la noche del miércoles de un sitio con el presunto padrón final de los afiliados al PJ bonaerense habilitados para votar en las elecciones internas del 15 de marzo desató la principal polémica dentro del peronismo provincial.

La reunión de la Junta Electoral partidaria realizada en la tarde de ayer no había arrojado grandes novedades. Las autoridades analizaron el padrón depurado que entregó la Justicia y que, en líneas generales, no mostró un crecimiento significativo de nuevos afiliados.

A excepción de La Matanza – donde el distrito superó mínimamente el 5% de tope acordado previamente- y algunos distritos del conurbano que sumaron algo de volumen, el universo final de votantes no tendrá grandes cambios.

Incluso en distritos importantes del interior hubo casos de un puñado o hasta de un solo afiliado nuevo que fue aceptado.

Un padrón no oficial que desató reproches y alteró tiempos

La difusión del presunto padrón final a través del sitio https://pjafiliados.com.ar desató quejas entre afiliados que no se encontraban en los padrones y alimentó todo tipo de búsquedas de dirigentes ligados al peronismo para ventilar su situación partidaria.

En la mañana de este jueves, desde el PJ Bonaerense se aclaró que el sitio no es oficial. La situación fue alertada ante las autoridades judiciales mientras corren los plazos formales que establecen que en la jornada de hoy debe estar publicado el padrón corregido.

Cabe recordar que en las primeras reuniones de la Junta Electoral las partes acordaron que, en caso de una interna, podrán votar quienes cumplan con 180 días de antigüedad como mínimo de afiliaciones y cuya carga al padrón se haya realizado tanto de manera virtual como física hasta el 30 de diciembre del 2025 (solo hubo 24 horas para la carga virtual).

La incógnita hasta el momento es si habrá lista de unidad o una interna. Por el momento tanto el sector que responde a Máximo Kirchner como el que lo hace a Axel Kicillof- con Verónica Magario y Julio Alak como eventuales candidatos- se manejan considerando la posibilidad de un virtual escenario de competencia. Recién la definición se conocerá el 8 de febrero, cuando se presenten las nóminas.

Cronograma electoral PJ bonaerense

JUEVES 22/1/26

Inicio atención mesa de entradas Junta Electoral

Lunes a viernes de 12 a 17 hs.

JUEVES 22/1/26 AL MARTES 27/1/26

Exhibición de padrones

MARTES 27/1/26

Vencimiento de observaciones y tachas al padrón electoral

MARTES 3/2/26

Vence el plazo para presentación de avales

DOMINGO 8/2/26

Vence el plazo para presentación de candidatos

JUEVES 12/2/26

Finaliza el plazo para la exhibición de lista de candidatos

DOMINGO 15/2/26

Vence el plazo para la impugnación de candidatos

Comienza el plazo para el traslado de las impugnaciones

LUNES 16/2/26

Vence el traslado de las impugnaciones de los candidatos

JUEVES 19/2/26

Vence el plazo para que la Junta Electoral se expida sobre las listas y los candidatos presentados

SÁBADO 21/2/26

Presentación del modelo de boletas

VIERNES 27/2/26

La Junta Electoral se expide sobre el modelo de boletas

MIÉRCOLES 4/3/26

Aprobación de boleta

DOMINGO 15/3/26

Comicios

LUNES 16/3/26

Inicio de escrutinio