Pol Fernández anunció que deja a Boca para fin de año

El mediocampista Guillermo Pol Fernández anunció por medio de sus redes sociales que dejará de ser jugador de Boca a partir de enero, ya que su contrato finaliza el 31 de diciembre, mientras garantizó que seguirá ligado al club hasta la finalización del mismo.

“En virtud de varias versiones que están circulando en los medios acerca de mi futuro, y en pos de dejar en claro cualquier situación, quiero manifestar que mi compromiso con el Club Atlético Boca Juniors sigue intacto hasta el 31/12 que es cuando finaliza mi contrato”, comenzó su comunicado Pol Fernández.

El atacante llegó a Boca el 28 de enero de 2022 después de su paso por Cruz Azul de México y disputó hasta entonces 130 partidos en lo que convirtió ocho goles.

“En mayo le informé al Consejo que había decidido no renovar el contrato, a pesar de los ofrecimientos del club. Siempre fui transparente con las personas y el club que me depositó la confianza. Siempre me manejé de frente y sin intermediarios en mis comunicaciones, evitando generar dudas con respecto a mi renovación”, agregó Pol.

Hace algunas semanas surgieron los rumores de que Fortaleza de Brasil le ofreció un precontrato al mediocampista, que ya habría firmado, y que su salida de Boca iba a ser precipitada por este hecho, algo que Fernández afirma en su comunicado, pero no aclara si ya tenía algo formal. “Esta decisión la volví a comunicar en agosto y también informé que mi destino sería fuera del país, puntualmente en Brasil, cuando decida donde el club será notificado”.

Y aclaró: “Boca es mi casa y siempre lo será, por eso no quiere dejar lugar a malas interpretaciones, que pueden afectar la relación que tengo con todos los que conforman este prestigioso club”.

