Poesía, teatro y tecnología: “Autómata” regresa a escena

El próximo 13 de diciembre a las 21:00 en El Séptimo Fuego (Bolívar 3675) se presentará “Autómata”, el espectáculo musical, poético y teatral creado por el músico y compositor Matías Martínez, ex integrante de la banda Heurística.

El proyecto nació a partir de la construcción de un robot autómata capaz de ejecutar música, una idea desarrollada por la marionetista escenoplástica marplatense Lucila Manso junto a Martínez. A través de canciones, proyecciones audiovisuales y textos poéticos de diversos autores -algunos generados con inteligencia artificial-, la propuesta indaga en la automatización que atraviesa al ser humano en las sociedades contemporáneas.

La trama expone la historia de un músico obsesionado con su arte, que entra en conflicto con los vínculos humanos que lo rodean. El piano se convierte en símbolo de una mente automatizada, atrapada en un ciclo sin fin y marcada por la imposibilidad de escapar del malestar. Muchas de las ideas que sustentan el espectáculo se inspiran en las teorías del psiquiatra Jean de Clérambault sobre la automatización de la mente.