Poder aquisitivo: el 46% de los argentinos no se tomó vacaciones por falta de plata

El 46% de los trabajadores en Argentina no se tomó vacaciones en el último año y la razón principal de ello fue por falta de poder adquisitivo, pero 6 de cada 10 de los que podrán hacerlo, ya planea viajar entre diciembre y marzo, sea dentro del país o al exterior.

La primera conclusión surge de un estudio de la plataforma y consultora de empleo internacional Bumeran, mientras la segunda, se desprende de una compulsa realizada por la billetera virtual belo entre más de 1000 argentinos, ambas cotejadas por la agencia Noticias Argentinas.

El relevamiento, que pone de manifiesto el elevado porcentaje de la población que no disfrutará de las vacaciones, expone una tendencia que se acentúa en un escenario en el que persisten una relativamente alta inflación, con ingresos que no terminan de recomponerse y recortes forzados en los presupuestos familiares que obligan a postergar el descanso.

Los datos evidencian que el descanso anual dejó de ser un derecho accesible para transformarse en una elección atravesada por las restricciones económicas.

“Así, mientras una parte de la población resigna completamente el descanso, otra logra viajar, incluso fuera del país, profundizando las desigualdades en el acceso a las vacaciones”, señalaron desde la consultora privada.

En ese sentido, el sondeo advirtió que, a pesar de que la inflación es baja, la caída de los salarios reales en comparación con el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) condicionaron la posibilidad de que las familias argentinas puedan salir a veranear.

Las causas de la abstinencia

Entre los trabajadores que no lograron tomarse días de descanso, el 56% señaló la falta de recursos económicos como el motivo principal.

Otro 21% atribuyó la imposibilidad de vacacionar a un cambio laboral, una categoría amplia que incluye nuevas condiciones de empleo y esquemas con menos derechos adquiridos.

El 12% dijo que priorizó objetivos personales o profesionales. Otras causas, sumaron el 11% de los motivos.

A tener en cuenta, asimismo, es el dato de que un 29% preferiría reducir su jornada laboral antes que tomarse vacaciones, lo que refleja el deterioro del poder adquisitivo y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo.

Destinos en el exterior

Entre quienes sí viajarán, el informe marca una presencia significativa de destinos del exterior.

La costa atlántica fue elegida por solo el 24% contra 27,8 de Brasil. Luego están Europa (6,5%) y el Caribe o Estados Unidos (por debajo del 10%).

La encuesta confirma que el tipo de cambio y los impuestos son las mayores preocupaciones de los argentinos cuando pagan en otros países.

Por eso, aunque el mundo empuja a los pagos digitales, todavía el efectivo es el método más elegido; el 43,6% lo usa para evitar recargos y sorpresas en el resumen. Y un 14,2% recurre cada vez más a billeteras digitales.

La encuesta “Hábitos de viaje y ahorro”, que sumó 1009 respuestas de usuarios en Argentina entre octubre y noviembre de 2025, “ayuda a reconfirmar que a los argentinos nos encanta viajar, sólo que ahora se hace con una lógica más racional: compara, planifica y busca sacar el máximo valor de su dinero”, explicó Manuel Beaudroit, CEO de belo.

“El acceso a herramientas digitales está cambiando la forma de pensar las vacaciones porque hoy el usuario evalúa tanto la experiencia como la forma de pago. La gente usa billeteras porque confía y es práctico. Por eso crecieron las opciones que permiten pagar directo en moneda local sin impuestos extras”, destaca.