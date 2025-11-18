Playoffs Clausura: cuándo y cómo podría repetirse el Boca vs River

Ya se definieron los cruces de los playoffs del Torneo Clausura y Boca y River quedaron del mismo del cuadro, por lo que podrían cruzarse nuevamente, siendo la tercera vez en el año.

River cerró su participación en la fase regular con un empate ante Vélez, resultado que, según informó la Agencia Noticias Argentinas, lo dejó sin chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2026, pero con el boleto asegurado a los playoffs.

Boca por su parte, completó la última fecha con una victoria frente a Tigre que le permitió quedarse con el primer puesto de su zona.

La composición del cuadro determinó que Boca y River quedarán del mismo lado, aunque separados por tramos distintos: el equipo de Claudio Úbeda en la parte superior y el de Marcelo Gallardo en la inferior.

Bajo este esquema, sólo podrían enfrentarse en las semifinales, siempre que ambos superen todas sus instancias previas. El antecedente más reciente entre ellos fue el triunfo 2-0 del “Xeneize” en La Bombonera, donde el local selló su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En los octavos de final, Boca deberá medirse con Talleres, que terminó octavo en la otra zona, mientras que River visitará a Racing, tercero en su grupo. Si ambos avanzan, deberán superar la instancia de cuartos de final y recién ahí, el camino los llevaría a una semifinal que volvería a disputarse en La Bombonera debido a la ventaja deportiva del “Xeneize” tras liderar su zona.isyg9g

La final, en cambio, se jugará en el Estadio Madres de Ciudades y definirá no solo al campeón del Clausura, sino también al equipo que obtendrá el boleto directo a la Copa Libertadores 2026.

En este sentido, River si no llega a salir campeón, esperará la obtención del campeonato por parte de Rosario Central, el mismo Boca o Argentinos Juniors, para que liberen un cupo y el “Millonario” que quedó cuarto en la Tabla Anual, obtenga el pase al repechaje de la “Gloria Eterna”