“Plan de batalla” del kirchnerismo si Cristina va presa: cumbre de urgencia para definir la respuesta al fallo

Dirigentes y legisladores del kirchnerismo se congregarán este lunes en el Instituto Patria para analizar la inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la condena por corrupción que enfrenta la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La reunión, de carácter urgente, tendrá como objetivo definir las acciones a seguir frente a la posibilidad de una confirmación de la pena.

La convocatoria se realizará tras la difusión de información que sugiere que el máximo tribunal se encuentra en días clave para resolver el expediente de la causa Vialidad. En este caso, la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la obra pública durante sus gestiones. La relevancia de esta decisión judicial radicará en su potencial impacto en el escenario electoral del año.

Fuentes cercanas a la expresidenta indicaron que existe “una idea de hacer algo”, en referencia a la posibilidad de convocar a una movilización popular en caso de que la Corte Suprema ratifique la condena. Si bien ninguna decisión del tribunal será definitiva hasta su firma, trascendió que la Corte se encaminaría a ratificar la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de 2024, la cual a su vez confirmó las condenas impuestas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en 2022. Esta ratificación se daría invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que permite rechazar recursos extraordinarios sin reabrir el caso.

En Corrientes

Cabe destacar que la propia Cristina Fernández de Kirchner se refirió este sábado a su situación judicial durante un acto de campaña en Corrientes. En esa ocasión, al lanzar la candidatura a gobernador de Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, la exmandataria pidió “estar atentos” ante la posibilidad de que la “metan presa”. En un tono desafiante, expresó: “Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo“.

La expresidenta hizo hincapié en la recurrente mención a la posibilidad de ser encarcelada y estableció un paralelismo con acontecimientos históricos que marcaron tragedias para el peronismo. “Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina”, concluyó en su alocución.