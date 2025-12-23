Piru Saez regresa a su ciudad con un show íntimo y una nueva etapa artística

Piru Sáez se presentará este sábado 27 en Ogham Riders (La Rioja 2068), donde ofrecerá un show especial acompañado por músicos invitados. El concierto marcará un nuevo encuentro del artista con el público de su ciudad natal.

Cantautor, músico y actor argentino, Sáez desarrolló una carrera multifacética que lo llevó desde novelas de repercusión internacional en los años 2000 -“Rebelde way”, “Floricienta”, “El refugio”- hasta giras en estadios y teatros.

Su recorrido incluye la participación en bandas de rock como Dieci7, Coverheads y Foxley, compartiendo escenario con figuras de la talla de Aerosmith, Guns N’Roses, Maroon 5 y otras, además de la creación de soundtracks para series de televisión y producciones teatrales.

Desde 2020, el artista profundiza su faceta solista, mostrando un perfil más personal y ecléctico. Varias de sus canciones han sonado en radios y señales de televisión de Argentina y Latinoamérica, llegando también a cadenas hispanoparlantes de Miami y Europa. Su propuesta combina influencias diversas, con la canción y el groove como ejes estéticos.

En redes sociales mantiene un vínculo activo con una comunidad internacional de seguidores, generando un intercambio cotidiano que acompaña cada etapa de su trayectoria.

Tras un período de creación e introspección, y luego de presentarse como invitado e integrar Los Abuelos (músicos de Abuelos de la Nada), este año debutó en vivo con su nueva banda de rock, Modoninja, cuyo primer álbum ya está finalizado y verá la luz en 2026.