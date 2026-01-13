Pinamar: cómo sigue la salud del nene de 8 años tras el choque en La Frontera

“La peor parte se la llevó el nene de 8 años que llegó con una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado. Debió ser intubado y operado de urgencia, estaba previsto su traslado a Mar del Plata, pero por la gravedad del cuadro no se pudo realizar el operativo”, precisó a Canal 13. Además, explicó que se definirá si en las próximas 48 horas volverá a ser operado o si su estado le permitirá ser derivado.

Los vehículos involucrados quedaron preservados en el lugar del choque para la realización de las pericias correspondientes, mientras se intenta establecer cómo se produjo la colisión y si alguno de los rodados circulaba fuera de las normas habilitadas para ese sector de La Frontera, una zona de intenso tránsito turístico durante el verano.