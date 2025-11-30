Pimpinela arrancará la gira 2026 de “Noticias del amor” en Mar del Plata

30

El dúo Pimpinela regresa al país con su nuevo espectáculo “Noticias del amor”, que combina música, humor y emoción. La primera fecha de la gira será el 10 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

Tras un 2025 excepcional que reafirmó su vigencia internacional, Pimpinela presenta una propuesta innovadora en la que se convierte en presentador de un noticiero muy particular. Desde allí, revisita sus grandes éxitos y explora -con humor, emoción y una puesta en escena renovada- cómo han cambiado el amor y las relaciones de pareja a lo largo de las décadas.

El espectáculo incluirá además interpretaciones únicas de hits internacionales y segmentos inéditos que entrelazan canciones que el dúo no interpreta en vivo desde hace años. Se trata de un recorrido conceptual y visual pensado para conectar con públicos de distintas generaciones, ofreciendo nuevas formas de disfrutar su repertorio.

La Gira Argentina 2026 recorrerá diversas ciudades del país, entre ellas Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Salta y Tucumán, con fechas que serán anunciadas próximamente. El cierre será el 18 de octubre en el Movistar Arena, en una jornada especial que coincidirá con el Día de la Madre.